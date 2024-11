Akcje pirotechników na lotnisku w Gdańsku. Alarm rozległ się w środku nocy

Polskie lotniska mimo braku sezonu tętnią życiem. Czasami jednak dochodzi tam do niebezpiecznych zdarzeń. Jedno z nich miało miejsce w nocy ze środy na czwartek w porcie w Gdańsku, gdzie do akcji wkroczyła ekipa pirotechników. Podobna interwencja dzień wcześniej miała miejsce na lotnisku we Wrocławiu.