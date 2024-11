Znasz ten moment, kiedy żar leje się z nieba, a ty przeciskasz się w tłumie turystów, tylko po to, żeby zrobić wymarzone zdjęcie? Albo dosłownie smażysz się na słońcu, czekając na wejście do słynnego muzeum? Coraz większym problemem są także zmiany klimatu, przez co niektóre zjawiska pogodowe są znacznie bardziej gwałtowne. Wszystko to jest powodem, żeby unikać niektórych miejsc w 2025 roku.