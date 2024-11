Ryanair wyczuł potencjał. Będzie więcej lotów do Chorwacji

Serwis Fly4free.pl, powołując się na Ex-Yu Aviation, informuje o zwiększeniu rotacji aż na dziewięciu trasach z Polski do Chorwacji. Różnice będą bardzo odczuwalne. Na trasie Poznań -Zadar będzie można latać 9, a nie 7 razy w tygodniu. Z siedmiu do 8 lotów tygodniowo wzrośnie częstotliwość na trasach z Wrocławia i Krakowa do Zadaru.

Nowe trasy Rayanira z Polski. Lato może być bardzo gorące

Zwiększenie częstotliwości lotów na trasach do Chorwacji to już kolejna dobra wiadomość, którą w ostatnich latach Ryanair miał dla polskich podróżnych. Przypomnijmy, że jesienią przewoźnik z Irlandii zdecydował się na uruchomienie kilku nowych tras z Polski.

W połowie listopada informowaliśmy aż o siedmiu wiosennych nowościach od Ryanaira. Na tej liście pojawiły się m.in. loty z Krakowa do Castellon w Hiszpanii i Aberdeen w Szkocji. Podróżni będą mogli polecieć także z Bydgoszczy do Alicante (Hiszpania), Lublina do Barcelony (Hiszpania), Poznania do Walencji (Hiszpania), Rzeszowa na Maltę i z Katowic do Brukseli.