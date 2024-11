"New York Times" pisał w zeszłym tygodniu, że niektórzy urzędnicy z Zachodu zasugerowali, że prezydent USA Joe Biden mógłby przekazać Ukrainie broń jądrową, zanim przestanie rządzić.

Putin znów grozi ws. broni atomowej dla Ukrainy

– Jeśli kraj, z którym jesteśmy teraz w stanie wojny, stanie się mocarstwem nuklearnym, co zrobimy? W takim przypadku użyjemy wszystkich: chcę to podkreślić, dokładnie wszystkich środki zniszczenia, jakimi dysponuje Rosja. Nie pozwolimy na to. Będziemy śledzić każdy ich ruch – powiedział Władimir Putin podczas konferencji prasowej w Astanie w Kazachstanie.