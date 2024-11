– To jest bezwzględny falstart ocenił w rozmowie z "Faktem" były premier z ramienia PiS Kazimierz Marcinkiewicz . Jego zdaniem ogłoszenie Nawrockiego jako kandydata można porównać do "przedbiegów".

Reakcja Kaczyńskiego na plotki o wymianie Nawrockiego

– To jest gra nieczysta, nieładna i ciągnąca się już od dłuższego czasu. Nic to z nami wspólnego nie ma, nie ma żadnego zamysłu odnoszącego się do zmiany kandydata – powiedział prezes PiS.

Nawrocki kandydatem PiS na prezydenta

– To jest trochę science fiction, ale nie jest niemożliwe. Tym bardziej że prezes Kaczyński otworzył sobie trochę furtkę, bo na razie jest to kandydat oficjalnie popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, a nie jest to kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Przynajmniej tak próbuje się to sprzedawać, ale powiedzmy, że to jest jakaś możliwość (zmiana kandydata - red.) – uważa specjalista. Jego zdaniem wybrano wariant "Duda-bis". – Jakby się udało, to dlaczego nie – podsumował dr Oczkoś.