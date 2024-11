Kandydat PiS idzie na urlop

"Transparentność w życiu publicznym jest dla mnie najważniejsza. Dlatego z dniem zarządzenia przez marszałka Sejmu wyborów, natychmiast pójdę na urlop w IPN. O podobną decyzję apeluję do moich konkurentów" – napisał Nawrocki na platformie X (dawniej Twitter), kierując swoje słowa do Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołowni .

"Liczę, że zarówno pan marszałek Sejmu, jak i pan prezydent Warszawy zobowiążą się do urlopu. Ci partyjni kandydaci już na samym starcie mają przewagę finansową i zaplecze, jako szef i wiceszef swojej partii" – dodał Nawrocki.

"Uczciwość wobec Polaków na pierwszym miejscu. Dlatego 8 stycznia widzimy się na urlopie. Choć gwarantuję, że dla mnie będzie to najciężej przepracowany urlop w moim życiu" – podsumował kandydat PiS.

PiS zmieni kandydata?

Jak pisaliśmy w naTemat.pl niedługo po ogłoszeniu Karola Nawrockiego kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich 2025, zaczęły pojawiać się spekulacje, że może on nie dotrwać do wyborów. Zdaniem byłego premiera, Kazimierza Marcinkiewicza ogłoszenie Nawrockiego jako kandydata można porównać do "przedbiegów".