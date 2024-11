Jednak wszystko, co dobre, o tej porze roku szybko się kończy. Już w najbliższych dniach sytuacja diametralnie się zmieni, gdyż nad Polskę nadciągnął niż Telse. To on przywróci zimową aurę – z przymrozkami, śniegiem i gęstymi mgłami.

Deszcz i śnieg w prognozie

Czwartek upłynie pod znakiem opadów deszczu, a lokalnie deszczu ze śniegiem. Największe szanse na chwilowe przejaśnienia będą mieć mieszkańcy południa i centrum Polski, jednak to tylko przelotne chwile ze słońcem. Temperatura pozostanie umiarkowana od 4 do 5 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 8 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Synoptycy zapowiadają, że wiatr będzie umiarkowany, z kierunku południowo-zachodniego, skręcający na północno-zachodni, co zwiastuje napływ chłodniejszego powietrza.