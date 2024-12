Zakażają się kobiety i mężczyźni hetero, co trzeci o tym nie wie. Oto jak zbadać się na HIV

1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS – czas refleksji nad epidemią HIV to okazja, by zwiększyć świadomość społeczną. Alarmujące dane pokazują, że co trzeci zakażony HIV w Polsce nie wie, że jest nosicielem wirusa, co naraża go na poważne konsekwencje zdrowotne i rozprzestrzenianie epidemii. Jak się chronić przed HIV i jak się zbadać na obecność wirusa?