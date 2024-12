Konflikt w rodzinie Beaty Klimek. Rodzina dementuje doniesienia

– W swoim materiale pani Aleksandra Wojciechowicz mówi kompletną nieprawdę i bardzo mnie to boli, aczkolwiek chyba już nie zmienimy tego, że "fake newsy" będą wypływać. Sama zwróciłam się do autorki o niepowielanie niesprawdzonych informacji, jednak nie przyniosło to żadnego efektu – powiedziała w rozmowie z "Faktem" Olga Klimek, siostrzenica zaginionej Beaty.

Ostatecznie autorka kontrowersyjnego nagrania przeprosiła bliskich zaginionej – Ja, chcąc być tu osobą postronną i wiedząc, że mogłam tutaj urazić rodzinę i może była to jakaś nie do końca sprawdzona informacja od ich strony, no bardzo przepraszam. Przepraszam również za to, że ta informacja to był "hit". Może rzeczywiście to źle zabrzmiało, więc za to też przepraszam – powiedziała w jednym z materiałów.