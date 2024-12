Wayne Northrop: kariera

Pierwszą rolę telewizyjną otrzymał w odcinku serialu "Police Story", a później wystąpił m.in. w "Cold Case, The Haunting of Lisa" oraz "The Deidre Hall Story". Współpracował także przy produkcji takich programów i filmów jak "You Are the Jury: The State of Arizona v. Dr. Evan Blake" (NBC, 1986) czy "Guts and Glory: The Bill Johnson Story" (CBS, 1985). Prywatnie, Northrop od 1981 roku był mężem aktorki Lynn Herring. Para miała dwóch synów: Hanka (ur. 1991) i Grady’ego (ur. 1993). Małżeństwo prowadziło ekologiczne ranczo w Raymond w Kalifornii, zajmując się hodowlą bydła i dbając o środowisko. W 2008 roku zakupili najstarszy dom w Raymond, który odrestaurowali i przekształcili w muzeum wpisane do Krajowego Rejestru Miejsc Historycznych.