Kiedyś to było... Oto nasz WIELKI ranking najlepszych seriali kostiumowych – nie dziękujcie

Trudno wyrazić słowami, jak bardzo kocham kostiumowe produkcje. I na pewno nie tylko ja jedna, dlatego przygotowałam prezent dla wszystkich fanów rozchełstanych koszul, ciasnych gorsetów i powłóczystych spojrzeń (i nie tylko, bo oczywiście nie każda epoka to rozchełstane koszule). Na pierwszy ogień idą seriale: oto absolutnie najlepsze kostiumowe tytuły. Smacznego!

Jakie seriale kostiumowe są najlepsze? Oto one! Fot. James Emmerson/Robert Harding/EAST NEWS // Hulu/Courtesy Everett Collection // kadry z seriali "Bridgertonowie", "Duma i uprzedzenie" i "Outlander"

Najlepsze seriale kostiumowe

Które seriale kostiumowe są najlepsze? Wybrałam te zagraniczne, niektóre wciąż trwające, inne już zakończone. Przy każdym tytule dodałam ocenę z zagranicznego portalu filmowego IMDb oraz polskiego Filmweb, a także notę krytyków z Rotten Tomatoes (oceny są na dzień 10 lipca i mogą oczywiście się zmienić).

Kolejność jest przypadkowa. Oto 15 najlepszych seriali kostiumowych oraz... specjalne wyróżnienia.

1. Downton Abbey (2010-2015)

Ocena na IMDb: 8,7/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 88 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,2/10

Obejrzysz na : Max, Viaplay

Przez pięć lat brytyjski serial Juliana Fellowesa był odskocznią od rzeczywistości. Historia arystokratycznej rodziny Crowleyów i ich mieszkającej "pod schodami" służby oferowała fantazję o "starych, dobrych czasach" i nostalgię za przyszłością. "Downton Abbey" to idealna propozycja dla miłośników kostiumowych produkcji, w których bohaterowie są sympatyczni, a wszystko jest piękne, malownicze, eleganckie i przyjemne. Propozycja i do popłakania, i pośmiania się, i... wzdychania. Zresztą to tak kultowy serial, że doczekał się już dwóch filmów pełnometrażowych (w produkcji trzeci).

2. Bridgertonowie (2020-)

Ocena na IMDb: 7,4/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 84 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 6,9/10

Obejrzysz na : Netflix

"Bridgertonowie" to kostiumowy hit Netfliksa na podstawie serii książek Julii Quinn. To idealne guilty pleasure (czyli wstydliwa przyjemność) dla fanów romansów, dram i ...erotyki. Tak, mimo że akcja dzieje się tych samych czasach, co powieści Jane Austen, czyli w okresie regencji, to serial wyprodukowany przez Shondę Rhimes nie ucieka od seksu. A także od kampu i celowej ahistoryczności, co oznacza, że opowieść o miłosnych podbojach bogatego rodzeństwa Bridgertonów nie wszystkim przypadnie do gustu. Ale jak już się spodoba, to... przepadniecie.

3. Dickinson (2019-2021)

Ocena na IMDb: 7,7/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 92 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,3/10

Obejrzysz na : Apple TV+

"Dickinson" to serial luźno oparty na życiu amerykańskiej poetki Emily Dickinson, która żyła w XIX wieku i o której na dobrą sprawę niewiele wiemy. O tym, kim była, jak żyła i kogo kochała, dowiadujemy się z jej poezji. Chociaż ta ironiczna produkcja wizualnie raczej trzyma się epoki, zrobiona jest w bardzo współczesny sposób, co fanów typowych seriali historycznych... może nieco odstraszyć. Jednak tym widzom, którzy przedkładają kreatywność nad realizm historyczny, takie podejście do tematu powinno się spodobać. Plus wspaniała Hailee Steinfeld.

4. Duma i uprzedzenie (1995)

Ocena na IMDb: 8,8/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 88 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,2/10

Obejrzysz na : Canal+

Prawdziwy klasyk, bez którego świat seriali kostiumowych nie byłby taki sam (a Colin Firth nie stałby się gwiazdą). "Duma i uprzedzenie" z 1995 roku to kultowa adaptacja najsłynniejszej powieści Jane Austen z 1813 roku. BBC stworzyło z książkowej opowieści o uprzedzonej Elizabeth Bennet i dumnym panu Darcym (albo i odwrotnie) sześcioodcinkową telewizyjną ucztę, w której centrum znalazła się słynna scena w jeziorze i... koszule Firtha. I chociaż serial liczy już prawie 30 lat, to naprawdę warto go znać.

5. Poldark: Wichry losu (2015-2019)

Ocena na IMDb: 8,3/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 89 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8/10

Obejrzysz na : aktualnie niedostępny w Polsce

"Poldark" to kostiumowa perełka dla fanek i fanów melodramatów – tych stuprocentowo tradycyjnych, łzawych i sentymentalnych. Brytyjski serial na podstawie serii powieści Winstona Grahama to opowieść o Rossie Poldarku (Aiden Turner), młodym mężczyźnie, który wraca z wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych do Kornwalii i musi ułożyć swoje życie na nowo. Ale łatwo nie będzie, bo jego ukochana... wyszła za jego kuzyna. Namiętność, miłość i zdrady komponują się tutaj perfekcyjnie z malowniczymi kornwalijskimi klifami.

6. Mad Men (2007-2015)

Ocena na IMDb: 8,7/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 94 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,1/10

Obejrzysz na : aktualnie niedostępny w Polsce

"Mad Men" odbiega czasem akcji od większości tytułów na tej liście, ale kostiumowe produkcje dzieją się w końcu w różnych epokach. Tutaj wracamy do lat 60. i 70. XX wieku i przenosimy się w realia nowojorskiej agencji reklamowej. Ten serial dramatyczny, który łącznie zdobył 79 nagród (oraz 297 nominacji), w tym Emmy i Złote Globy, jest uważany za jeden z najlepszych w historii telewizji. I nie ma w tym przesady, bo ciężko o drugi taki tytuł: ironiczny, stylowy, wysublimowany, genialnie napisany i wyśmienicie zagrany (w obsadzie m.in. Jon Hamm i Elizabeth Moss).

7. Grace i Grace (2017)

Ocena na IMDb: 7,6/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 99 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,3/10

Obejrzysz na : Netflix

"Grace i Grace" to psychologiczny dramat kostiumowy na podstawie opartej na faktach powieści Margaret Atwood, autorki "Opowieść podręcznej". Jego bohaterką jest Grace Marks, pochodząca z Irlandii kanadyjska służąca, która w 1843 roku zostaje współoskarżona o morderstwo swojego chlebodawcy i jego gospodyni. Czy Grace była chora psychicznie? A może była wyrachowaną morderczynią, która tylko udawała chorobę? To serial, który niepokoi i zadaje trudne pytania.

8. Outlander

cena na IMDb: 8,4/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 91 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8/10

Obejrzysz na : Netflix

"Outlander", elektryzujący miks serialu historycznego, fantasy oraz romansu, to ekranizacja serii Diany Gabaldon. Hitowa produkcja, która obecnie liczy siedem sezonów, rozkochuje XVIII-wieczną Szkocją, pełnokrwistymi bohaterami oraz... odważnymi scenach seksu. Jeśli uwielbiacie epickie opowieści o miłości, wojnie i podróżach w czasie, to jest to idealny tytuł dla was. Uwaga, niemiłosiernie wciąga.

9. Dom grozy (2014-2016)

Ocena na IMDb: 8,4/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 91 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,7/10

Obejrzysz na : SkyShowtime

"Dom grozy", bardziej znany pod oryginalnym tytułem "Penny Dreadful", to propozycja dla tych, którzy lubią mroczne produkcje kostiumowe. To znakomite połączenie dramatu, gotyckiego horroru, thrillera, fantasy i serialu historycznego, a pojawiają się w nim ikoniczne kulturowe postaci, jak Dorian Grey, Wiktor Frankenstein czy Drakula oraz nadprzyrodzone istoty. Klimat tego serialu SkyShowtime z Evą Green, który doczekał się trzech sezonów (i spin-offu "Dom grozy: Miasto Aniołów"), jest absolutnie nie do podrobienia.

10. Kolej podziemna (2021)

Ocena na IMDb: 7,4/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 94 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,3/10

Obejrzysz na : Prime Video

Nagrodzona Pulitzerem powieść "Kolej podziemna" Colsona Whiteheada opowiada o Corze Randall, młodej niewolnicy na plantacji bawełny w Georgii, która postawia uciec tytułową koleją podziemną. Adaptacja książki, serial Barry'ego Jenkinsa ("Moonlight"), to małe arcydzieło. Jest tu symbolizm i emocje, zachwycająca scenografia, poruszająca muzyka Nicholasa Brittella oraz wybitne kreacje aktorskie. Niełatwy seans, ale wybitny serial.

11. Wielka (2020-2023)

Ocena na IMDb: 8,1/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 96 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,6/10

Obejrzysz na : Max

"Wielka" to satyryczny serial o młodości Katarzyny Wielkiej, cesarzowej Rosji w latach 1762–1796 i jej burzliwym związku z Piotrem III. To celowo ahistoryczne i absurdalne spojrzenie na życie rosyjskich władców, które historycznych purystów może przyprawić o białą gorączkę. "The Great" ogląda się jednak wyśmienicie. W głównych rolach zachwycają Elle Fanning i Nicholas Hoult, którzy doskonale zrozumieli założenie showrunnera Tony'ego McNamary: mieli spiskować, irytować i bawić. I to właśnie robią – do tego znakomicie.

12. Sandition (2019-2023)

Ocena na IMDb: 7,7/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 82 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,4/10

Obejrzysz na : Canal+

Coś dla fanów niezastąpionej Jane Austen. "Sandition" oparte jest na niedokończonej powieści Brytyjski, autorki "Dumy i uprzedzenia", "Emmy" i "Rozważnej i romantycznej". . To raczej luźna interpretacja książki XIX-wiecznej autorki, bowiem jest... o wiele lżejsza w obyczajach. Przedstawia losy 22-letniej Charlotte Heywood, która wyjeżdża z rodzinnej wioski, aby spędzić trochę czasu u przyjaciół, którzy budują nadmorski kurort. Czekają ją nowe przyjaźnie, miłości i perypetie, a sam serial jest cudownie urokliwy i zabawny.

13. The Knick (2014–2015)

Ocena na IMDb: 8,5/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 92 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8 /10

Obejrzysz na : Max

"The Knick" to jeden z tych seriali, które są koszmarnie niedoceniane. Produkcja z Clive'em Owenem i André Hollandem została skasowana po dwóch sezonach, mimo że była absolutnie fantastyczna. Toporna medycyna z początków XX wieku; uzależniony od kokainy genialny lekarz; czarnoskóry medyk, któremu wszyscy rzucają kłody pod nogi; skorumpowany szpital; krwawe i bardzo ryzykowne operacje; retro Nowy Jork; świetne aktorstwo; showrunner Steven Soderbergh ("Erin Brockovich", "Traffic", "Ocean's Eleven")... – nic tylko oglądać.

14. Peaky Blinders (2013-2022)

Ocena na IMDb: 8,8/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 93 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,6/10

Obejrzysz na : Max, Netflix, Player

"Peaky Blinders" szybko zdobyli serca widzów na świecie. Stylowy i emocjonujący serial Stevena Knighta opowiada o gangsterskiej rodzinie Shelby z Birmingham – fikcyjnej, lecz inspirowanej gangiem o tej samej nazwie). Rozpoczyna się po I wojnie światowej i dzieje na przestrzeni lat. Doczekał się sześciu sezonów i do dziś jest fenomenem, dlatego nie dziwi entuzjazm fanów na zapowiedź filmu mającego zwieńczyć całą historię. Plus doskonały Cillian Murphy, z czasów przed Oscarem za "Oppenheimera".

15. Szōgun (2024-)

Ocena na IMDb: 8,7/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 99 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,9/10

Obejrzysz na : Disney+

"Szōgun" to najnowsza pozycja w kategorii seriali kostiumowych i już druga adaptacja słynnej powieści Jamesa Clavella (w pierwszej z 1980 roku grał Richard Chamberlain). To prawdziwie epicka produkcja: z dużym budżetem i rozmachem, wartką akcją, zapierającymi dech w piersiach zdjęciami, monumentalną scenografią i fantastycznymi kostiumami oraz znakomitymi aktorami. Wszystko jest tutaj dopracowane w najmniejszych detalach, a "Szōgunem" (który ma mieć więcej sezonów) zachwycą się nie tylko miłośnicy historii Japonii.

Inne seriale kostiumowe warte polecenia: