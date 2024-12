Collegium Humanum Fot. Adam Burakowski/East News, 123RF, zdjęcie poglądowe

Kiedy zaczęła się afera z Collegium Humanum, pojawiały się kolejne nazwiska osób, które zdobyły dyplom na tej uczelni. I głównie mówiło się o tych najbardziej znanych – politykach czy biznesmenach.

Kto studiował na Collegium Humanum? W naTemat możecie znaleźć listę kilkunastu nazwisk. To oczywiście tylko część absolwentów, ale wśród nich są m.in. posłowie PiS czy Koalicji Obywatelskiej.

– Niektórzy usunęli informację o tej uczelni ze swoich stron. Ja tego nie zrobiłem, bo nie uważam, że popełniłem jakikolwiek błąd. Wybrałem tę uczelnię, otrzymałem dyplom w sposób zasłużony. Przygotowałem się i zdałem test – zauważa w rozmowie z nami Waldemar Sługocki.

Kiedy on zaczynał studia na CH, nie było jeszcze całego zamieszania. – Nie było tej całej wrzawy. I gdyby dzisiaj mnie pan zapytał, czy podjąłbym studia na Collegium Humanum, odpowiedziałbym, że nie – podkreśla były wiceminister.

Poseł Sługocki mówi wprost o "nagonce". – Większość osób, które znam, usuwają Collegium Humanum ze swojego CV. Nazwę to bardzo elegancko, że dzisiaj nie jest w dobrym tonie legitymować się dyplomem z tej uczelni. Czy tak powinno być? Mam co do tego wątpliwości – przekonuje.

Dyplom z Collegium Humanum? "Dzisiaj jest bezwartościowy"

O dyplomach z Collegium Humanum ostro mówił dla naTemat Witold Zembaczyński. To kolejny poseł KO, który tam studiował. – Co z tymi ludźmi, którzy dalej tam studiują? Co z tym wszystkim? Skoro CBA miało już informacje, to gdzie było państwo i dlaczego to wcześniej się nie wydarzyło? Nie byłoby więcej osób poszkodowanych jak ja – dopytywał polityk.

Studia na Collegium Humanum w 2018 r. rozpoczął też Paweł Papke z KO. – To były dwa semestry, zajęcia odbywały się stacjonarnie, w weekendy, trwały ciągiem od 9:00 do 15:30 lub 16:00. Uczestniczyłem we wszystkich zajęciach zgodnie z planem zjazdów, podpisywałem listy obecności i zaliczyłem obowiązujące przedmioty zgodnie z zasadami narzuconymi przez wykładowców – wspomina w rozmowie z nami poseł.

– Zajęcia najczęściej realizowane były w formule teoretycznej, później pracy w grupie. Nie mogę odmówić zaangażowania wykładowcom, ale merytorycznie - spodziewałem się zajęć na wyższym poziomie. Nie zwracałem uwagi na atmosferę panującą na uczelni. Przyjeżdżałem i realizowałem obowiązki studenta – zapewnia Papke.

Waldemar Sługocki zwraca uwagę na coś jeszcze. Stosunek oferowanego programu do ceny za studiowanie na Collegium Humanum wypadał atrakcyjnie. – Opuściłem chyba tylko jeden zjazd. Obok pracowników naukowych mieliśmy też mnóstwo praktyków, osób, które kierowały różnego rodzaju podmiotami gospodarczymi – wspomina.

Dalej zaznacza: – Mi ten dyplom tak naprawdę nie był potrzebny, bo ja te kwalifikacje zdobyłem wcześniej. Ale to było dla mnie o tyle ciekawe, że chciałem zobaczyć, co w ramach tego programu edukacji usłyszę. I szczerze powiem, że to było na niezłym poziomie.

Parlamentarzysta nie ukrywa, że największy problem mają teraz ci, dla których dyplom z Collegium Humanum był jedynym dokumentem potwierdzającym zdobyte umiejętności i wykształcenie. – Już pojawiły się głosy, że ten dyplom nie będzie honorowany. W mojej ocenie tych osób nie można wrzucać do jednego worka – stwierdza Sługocki.

Poszkodowani ws. Collegium Humanum

Trzeba pamiętać, że sprawa z Collegium Humanum dotyczy nie tylko nazwisk osób publicznych. Ponad 6 tysięcy – tylu użytkowników znajduje się na facebookowej grupie "Pokrzywdzeni przez Collegium Humanum". To pokazuje skalę tego zamieszania i problem ludzi, którzy chcieli normalnie i legalnie studiować.

– Uczelnia padała już od lutego albo od marca. Nikt nie informował o złej sytuacji. Pisaliśmy maile, chcieliśmy dostać karty przebiegu studiów, ale nikt nam ich nie wydał. Czekamy dalej, niektórzy ludzie stracili pięć lat, czas, nerwy i pieniądze – wyliczała dla nas pani Paulina, była studentka CH.

Poseł Sługocki dorzuca jeszcze, że ludzie są szykanowani za sam fakt podjęcia studiów na uczelni. – Pokazuje się ich palcem, jakby byli trędowaci. A przecież oni nie brali udziału w jakichś przyspieszonych kursach, które na przykład trwałyby trzy miesiące, a powinny rok. To byłaby zupełnie inna sytuacja i nie tylko odpowiedzialność moralna, ale i prawna, gdyby ktoś złamał przepisy – tłumaczy.

