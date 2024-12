Hiszpania zbiera więcej danych osobowych od turystów

Jednak po wejściu w życie nowych przepisów powyższa lista wydłużyła się m.in. o szczegóły płatności, adres zamieszkania, numery telefonów. Idąc dalej, nie zdziwcie się, kiedy recepcjoniści spytają was o to, jakie relacje łączą was z osobami, z którymi podróżujecie. Dane dotyczące pokrewieństwa, a także liczby podróżnych w ramach jednej rezerwacji także są przesyłane do systemu, a następnie sprawdzane przez hiszpańskie siły bezpieczeństwa.