Ochotnicy w Wizz Airze poszukiwani. Nie chcesz zobaczyć tego komunikatu podczas odprawy

Wizz Air to bez wątpienia jeden z lepiej znanych przewoźników polskim turystom. I choć przylgnęła do nich łatka spóźnialskich, to każdego roku przewozi miliony polskich podróżnych i przyciąga szeroką siatką połączeń. Teraz wprowadził nowy komunikat dotyczący overbookingu.