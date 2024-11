Wielka Brytania od momentu brexitu stała się niełatwym kierunkiem do podróżowania. Bilety lotnicze co prawda nadal oferowane są w przystępnych cenach, ale żeby przekroczyć granicę, trzeba mieć paszport. A jego wyrobienie trwa. Teraz dojdzie jeszcze jeden warunek i konieczność wniesienia opłaty.

Nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii dla Polaków i nie tylko

Jak już informowaliśmy na łamach naTemat, Wielka Brytania przygotowuje się do wdrożenia na dużą skalę internetowego systemu Elektronicznej Autoryzacji Podróży (ETA) . Ta z jednej strony ma przyspieszyć bardzo długie kontrole graniczne i zmniejszyć kolejki, z drugiej strony nakłada jednak na podróżnych dodatkowe obowiązki.

W trzeciej turze do ETA zostaną włączeni obywatele krajów Unii Europejskiej, w tym Polacy. Konieczność rejestracji będzie nas obowiązywała od 2 kwietnia, o czym właśnie poinformował rząd Wielkiej Brytanii . Możliwość składania wniosków zostanie uruchomiona już 5 marca.

Za wjazd do Wielkiej Brytanii trzeba będzie zapłacić

O rejestracji w systemie trzeba będzie pamiętać na co najmniej kilka dni przed przyjazdem. Władze zapowiadają co prawda, że wnioski będą akceptowane tak szybko jak to możliwe, ale pozostawiają sobie aż 72 godziny na podjęcie decyzji. Dlatego formalności lepiej dokonać wcześniej, żeby ze spokojem czekać na start samolotu.