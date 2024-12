Jarmark w Gdańsku najlepszym w Europie. Jeśli dobrze to zaplanujesz, nie wydasz majątku

Gdańsk słynie także z dużego wyboru dań międzynarodowych. Węgierskiego langosza można tam kupić za 18-32 zł, a ostateczna cena zależy od liczby i rodzaju dodatków. Kanapka z krewetkami to natomiast wydatek na poziomie 35 zł. Grzańca można się napić już za 16 zł, a oscypka z grilla z żurawiną schrupiecie za 6 zł. Do wyboru jest też wiele innych dań, np. kiełbasa z grilla za 20 zł.

Jarmark w Warszawie z wygórowanymi cenami

Choć jarmark w Warszawie jest zaledwie cieniem tego w Gdańsku, nie wpływa to na obniżenie cen. Jak już wspomnieliśmy, skromna pajda chleba ze smalcem i dodatkami kosztuje 25 zł. Oscypek z żurawiną to natomiast wydatek na poziomie 8 zł. Klasyczną zapiekankę można natomiast zjeść za 30-35 zł. Kiełbasa z grilla kosztuje natomiast 40 zł.

A jeżeli myślicie o deserze, możecie sięgnąć po hiszpańskie churros w cenie od 25 zł. Druga opcja to popularny na jarmarkach kurtosz za 25 zł lub 30 zł, jeżeli ma być podany z nutellą. A co z popularnymi grzańcami? W Warszawie trzeba za nie zapłacić minimum 25 zł.

Jarmark we Wrocławiu królem wysokich cen? Poczekajcie, aż zobaczycie szaszłyka

Jarmark we Wrocławiu, choć nie doczekał się wspomnienia w zagranicznych mediach , także nie zamierza obniżać cen. Szczytem ekstrawagancji może być zamówienie tutaj szaszłyka, którego cena to 55 zł. Tyle samo trzeba zapłacić za golonkę. A co z innymi daniami?

A co ze słodyczami? Tu znów uwadze poleca się kołacz. Tym razem jego cena to 21-24 zł. Za suchego gofra trzeba zapłacić 12 zł, taki z bitą śmietaną kosztuje 20 zł, a porcja z bitą śmietaną i owocami to wydatek na poziomie 29 zł. A jeśli jarmark, musi być też grzaniec. Za tego wrocławskiego trzeba zapłacić 20 zł. Dodajmy, że jest on serwowany w oryginalnym kubeczku w kształcie buta.