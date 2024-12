Dawid Podsiadło ogłosił własny festiwal. Oto daty koncertów

Po roku pełnym mniejszych i większych sukcesów Dawid Podsiadło postanowił zapowiedzieć własny festiwal muzyczny, który zagości w aż sześciu miastach. W środę (4 grudnia) o godz. 14 ma się odbyć przedsprzedaż biletów dla osób zapisanych do biuletynu, która potrwa do niedzieli (15 grudnia).

Poznań: 6-7.06.2025 Wrocław: 27-28.06.2025 Warszawa: 11-12.07.2025 Kraków: 25-26.07.2025 Gdańsk: 15-16.08.2025 Katowice: 29-30.08.2025

"Jestem superszczęśliwy, bo nie miałem jeszcze okazji zapraszać Was do takich miejsc w takich okolicznościach. (...) W każdym z miast program będzie wyglądał tak samo i będą to moje jedyne koncerty w 2025 roku, więc uznałem, że nie ma sensu się ograniczać" – mogliśmy przeczytać w biuletynie muzyka.