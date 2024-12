4 grudnia we wszystkich kopalniach w Polsce to dzień wolny od pracy. Obchody Barbórki jak nakazuje tradycja, zawsze zaczynają się od duchowego wymiaru – uroczystej mszy świętej. Św. Barbara, od której wzięła się nazwa święta, jest dla górników symbolem ochrony przed niebezpieczeństwami czyhającym na nich pod ziemią.

Barbórkowe budzenie co to takiego?

Dzisiaj, 4 grudnia o godzinie 7:00 orkiestra działająca przy KWK "Wieczorek" przeszła uliczkami górniczego osiedla, budząc mieszkańców muzyką pełną energii i dumy. To widowisko zawsze przyciąga nie tylko lokalnych mieszkańców, ale i turystów , którzy chcą na własne oczy zobaczyć, że tradycja górnicza jest wciąż żywa.

Barbórka 2024. Karczmy piwne i tradycje brackie

Barbórka to jednak nie tylko modlitwa i przemarsze, ale też okazja do wspólnego świętowania. Tradycyjne karczmy piwne to nadal nieodłączny element obchodów tego święta. Podczas tych spotkań górnicy wspominają swoje zawodowe doświadczenia, śpiewają pieśni i żartują.