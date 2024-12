Tylko u nas: Stryj prezydenta Dudy odcina się od Collegium Humanum. "To uderzenie w prezydenta"

– Nikt nie zastanowił się, po co miałbym zaczynać kolejne studia, mając wtedy 68 lat. Dla zabawy? Nic mi to nie dawało – mówi w rozmowie z naTemat Antoni Duda, były poseł. To jego reakcja na informacje o tym, że miałby być jednym z absolwentów Collegium Humanum. Stryj prezydenta Andrzeja Dudy zaprzecza doniesieniom, że kiedykolwiek studiował na tej uczelni.