Dziś Czarnek stanowczo odcina się od wszystkiego, co jest związane z niesławną warszawską uczelnią, która oprócz normalnych wydawała też fałszywe dyplomy MBA. I przekonuje, że łączenie go z tą sprawą jest dla niego "czystą rozgrywką polityczną".

Przemysław Czarnek i Collegium Humanum. Znikają informacje z wizyt byłego ministra

Co ciekawe, informacja z tego wydarzenia ukazała się także na stronach Collegium Humanum (obecna jej nazwa to Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia"). Link do tej publikacji nie jest już dostępny.

Odniósł się także do 10,5 mln zł dotacji dla Collegium Humanum. – Tę dotację dostały wszystkie co do joty uniwersytety i uczelnie. I to nie jest dotacja dla uczelni, tylko to jest 10,5 mln zł na stypendia dla studentów – powiedział dziennikarzowi TVN24.