To ona wezwała naród do powszechnego oporu, gdy rządząca partia Gruzińskie Marzenie ogłosiła wstrzymanie do 2028 roku rozmów akcesyjnych z UE. A potem, gdy pierwszej nocy tłumy wyległy na ulice, a do akcji wkroczyła policja, sama pojawiła się na barykadach i stanęła w obronie protestujących.