Francuski rząd upadł w spektakularny sposób

Co pogrążyło Francuza? Barnier próbował przeforsować budżet mający na celu zmniejszenie ogromnego deficytu Francji. Warto też wspomnieć, że Barnier to także były główny negocjator ds. brexitu i były szef francuskiej dyplomacji. Kiedy objął urząd premiera we wrześniu, wywołało to masowe protesty.

"To zaszczyt służyć Francji i Francuzom" – powiedział dziś we francuskim parlamencie Barnier. Opozycja nie była jednak tego zdania, czemu dała wyraz m.in. Marine Le Pen , liderka największej frakcji w parlamencie, czyli skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego.

Co na to prezydent Francji? Emmanuel Macron wylądował w środę wieczorem w Paryżu. Był on bowiem w ostatnich dniach w Arabii Saudyjskiej. Macron pojechał do Rijadu na szczyt One Water, gdzie rozmawiał m.in. o konflikcie w Strefie Gazy i na Bliskim Wschodzie.