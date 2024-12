Dość powiedzieć, że Nawrocki to były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a przede wszystkim prezes Instytutu Pamięci Narodowej od 2021 roku. Czy to zatem możliwe, że prezydent mógłby zapomnieć jego nazwiska?

Duda zapomniał, a przynajmniej tak to wyglądało. Wspomniał najpierw o Rafale Trzaskowskim z Koalicji Obywatelskiej , a następnie przeszedł do kandydata wspieranego przez Jarosława Kaczyńskiego . – Prawo i Sprawiedliwość wspiera kandydata obywatelskiego… pana… pana… pana doktora Karola Nawrockiego – powiedział po chwili, korzystając z podpowiedzi osoby stojącej z boku.

Reakcja Dudy na nominację PiS dla Nawrockiego. "Jest zniesmaczony"

– Docierają do mnie takie sygnały, że prezydent jest zniesmaczony tym, że nie został nawet zapytany o to, co dalej z tymi wyborami prezydenckimi – powiedziała dziennikarka TVN24 Agata Adamek w programie "W kuluarach".

Czy Kaczyński wymieni Nawrockiego?

I dodał: – W PiS wszyscy go chcą, bo on jest bezpieczny. Czyli tak naprawdę nikomu wewnątrz partii nie zagraża. Wymiana kandydata to byłaby rzecz absolutnie ostateczna. Nawet jeśli nie wygra, będziemy mieć znane nazwisko do wykorzystania na inny urząd. I w przypadku jego porażki nie powstanie jakaś oddzielna nowa frakcja, która będzie chciała przejąć PiS.