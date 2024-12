Macron, odnosząc się do żądań opozycji, podkreślił, że "lud francuski wybrał go dwukrotnie", a zaufanie, jakim go obdarzono zamierza respektować "aż do ostatniej chwili, by być użytecznym dla kraju". Dzień wcześniej francuska prawica wycofała swoje nieformalne poparcie dla gabinetu Barniera.