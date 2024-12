Najbliższy egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych odbędzie się 14 grudnia 2024 roku. Według informacji Radia Zet, co najmniej kilka osób zasiadających w radach nadzorczych gdańskich spółek od 2022 roku przygotowuje się do tego sprawdzianu. Kandydaci mają czas do końca pierwszego kwartału 2025 roku, aby potwierdzić swoje kwalifikacje. Radio Zet zwraca uwagę, że egzamin jest "trudny i wymaga intensywnych przygotowań".

Nowa posada dla wiceprezydenta

– Po pierwsze, pan prezydent Grzelak jest filarem miasta Gdańska. Po drugie, wierzę w to, że jest osobą zdolną, z bardzo dużym doświadczeniem w zarządzaniu miastem i mam przekonanie, że potwierdzi to egzaminem. Natomiast jeśli tego egzaminu nie zda, to dotyczą go takie same zasady, co innych: jeżeli do końca pierwszego kwartału 2025 roku nie zda tego egzaminu, nie będzie gminy w żadnej innej radzie reprezentował – odpowiedziała w rozmowie z Radiem ZET.