– Na przykład ojciec prezydenta, mój brat, wysoko ceni pana Nawrockiego. Nie znam go bliżej, ale wydaje mi się, że to człowiek godny i zna znaczenie stanowiska prezydenta. Czego nie można powiedzieć o każdym kandydacie – tłumaczy stryj prezydenta.

– Z Karolem Nawrockim i Andrzejem Dudą mamy podobieństwo, że obecnego prezydenta na początku też niewiele osób znało. Chociaż Andrzej Duda oczywiście nie był zupełnie bez doświadczenia, to jednak był mało znany. Objechał wszystkie powiaty, bo musiał przedstawić się społeczeństwu. I zapracował sobie na to w kampanii – dodaje nasz rozmówca.

Relacje Dudy z Kaczyńskim. "Od zawsze zgrzytało"

– Ta współpraca nie była idealna i po prostu zgrzytała, to nie jest tajemnica. To zaprzecza teoriom, że prezydent był posłuszny partii. Podpisywał te ustawy, z którymi się zgadzał, ale nie podpisał kilku ważnych projektów, które zdaniem PiS były kluczowe. W tym sensie wielokrotnie zwracał uwagę, że trzeba coś poprawić – argumentuje były poseł.

– Cały czas mówi, że jest jeszcze w takim wieku i ma takie doświadczenie i zdrowie, że znajdzie swoje miejsce. On nie mówi, że te dwie kadencje to był piękny okres i wszystko szło jak z płatka. To była naprawdę ciężka prezydentura – stwierdza.

Antoni Duda o Collegium Humanum

W rozmowie z nami zaprzeczył jednak, by kiedykolwiek miał studiować na Collegium Humanum. – To przecież nie było uderzenie we mnie, starszego człowieka, tylko w prezydenta Dudę. W domyśle pewnie miało to znaczyć, że prezydent załatwił mi uprawnienia. A ja miałem skończone studia, moim zdaniem, porządne – przekonywał.