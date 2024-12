Donald Tusk został pozwany przez posła PiS. Sąd w Gdańsku zdecydował

Jeden z młodych mężczyzn, który brał udział w tamtym spotkaniu, wypomniał Platformie Obywatelskiej strzelanie do górników. Jak zareagował na to przyszły szef rządu?

– PiS przyzwyczaił do tego, że kłamstwo jest czymś bezkarnym. Dziś można powiedzieć, że rząd Ewy Kopacz kazał strzelać do górników, choć ja jakoś nie pamiętam rannego górnika. Po co więc pan powiela takie bzdury? Ja bym się wstydził na pana miejscu, wiek nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Pan jest ofiarą tych kłamstw, podobnie jak ludzie, którzy mają dostęp tylko do telewizji Kurskiego – stwierdził Tusk.