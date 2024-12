Andrzej Duda niespodziewanie spotkał się z Karolem Nawrockim

"Dziękuję Panie Prezydencie za miłe spotkanie i rozmowę o polskich sprawach" – taki krótki wpis pojawił się w czwartek wieczorem na koncie prezesa IPN Karola Nawrockiego. Do niego dołączone jest zdjęcia – Andrzej Duda i kandydat na prezydenta zapozowali do pamiątkowej fotografii.

Wpis Nawrockiego spotkał się za to z mocno ironicznymi komentarzami. "Namaścił i pobłogosławił? A może zaproponował schronienie? Przestępców już tam kilku ukrywał", Omawialiście sprawę ułaskawienia Olgierda L.", "Już prosiłeś o ułaskawienie kolegów?" – brzmi kilka z nich. Nawiązują one do doniesień medialnych o przeszłości kandydata PiS na prezydenta.

– Według naszych informacji, opracowanie na ten temat dotarło do Jarosława Kaczyńskiego dość wcześnie, gdy Nawrocki był jednym z typowanych kandydatów, ale jeszcze nie faworytem. My mamy ten dokument – mówił Andrzej Stankiewicz, współprowadzący podcast "Stan Wyjątkowy" w Onecie .

Taka miała być reakcja Dudy na wybór Nawrockiego przez PiS

A co ważne, Duda miał nie być zachwycony wyborem Nawrockiego. – Docierają do mnie takie sygnały, że prezydent jest zniesmaczony tym, że nie został nawet zapytany o to, co dalej z tymi wyborami prezydenckimi – powiedziała ostatnio dziennikarka TVN24 Agata Adamek w programie "W kuluarach".