Mikołajki, obchodzone 6 grudnia, to dzień szczególnie wyczekiwany nie tylko przez dzieci, ale i przez dorosłych, kiedy każdy może poczuć magię małych niespodzianek. Tradycja ta, inspirowana postacią Świętego Mikołaja – biskupa z Miry – jest głęboko zakorzeniona w polskiej kulturze. W XIX wieku było to święto kościelne i dzień wolny od pracy. Jednak w 1969 roku w Kościele katolickim święto zostało zniesione, a w związku z nim pozostała jedynie tradycja wręczania prezentów.

6 grudnia to więc idealny dzień, by podarować komuś drobny upominek, słodkości czy nawet serdeczne życzenia, które możemy przekazać osobiście, SMS-em lub przez media społecznościowe.

Najlepsze życzenia na Mikołajki

Dawniej, by zasłużyć na prezent, dzieci musiały recytować wierszyki lub śpiewać piosenki, co było nieodłącznym elementem wizyt Mikołaja w przedszkolach i domach. Dziś również warto dołączyć zabawne rymowanki do prezentów, czyniąc je przez to wyjątkowymi. Oto kilka inspiracji: