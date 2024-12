Najważniejsze role Stanisława Tyma. Nie tylko "Miś"

Tym zasłynął głównie z rol w komediach Stanisława Barei (zagrał w aż sześciu), ale nie ograniczał się tylko do aktorstwa. Był autorem scenariuszy do kilku filmów: "Bruneta wieczorową porą" (pod pseudonimem Andrzej Kill), "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?" i "Misia" w reżyserii Barei oraz "Rozmów kontrolowanych" i "Rysia" z 2007 roku. Te dwa ostatnie tytuły również wyreżyserował.