Nowe, limitowane monety 5 zł w obiegu. Jest na nich zamek w Łańcucie

Należą do serii "Odkryj Polskę", o której napiszemy za chwilę. Na razie rzućmy okiem na to, jak wygląda nowa moneta w obiegu. Wyróżnia się już na pierwszy rzut oka innym rewersem.

"Okolicznościowa moneta pięciozłotowa została wybita w standardzie obiegowym, z ozdobnym rewersem, na którym znajduje się wizerunek zamku w Łańcucie. Moneta została wyemitowana w nakładzie do 1 000 000 sztuk i można ją zamieniać według wartości nominalnej we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP" – czytamy na stronie banku. Nie musimy czekać, aż taka moneta pojawi się nam przy odbieraniu reszty w sklepie (są w obiegu od 7 listopada). Możemy wybrać się do jednego z oddziału NBP i ją wymienić na pamiątkę lub jako inwestycję. Będzie nas to kosztować równo... 5 zł. Dlatego też cały nakład może wkrótce pójść w świat i trudno je będzie zdobyć w banku. W ramach serii "Odkryj Polskę" wcześniej wydano już monety z przedstawieniami zamków w Warszawie i Szczecinie, kościoła Mariackiego, ratusza w Poznaniu, Pałacu Branickich, bramy Żuraw w Gdańsku, a także bardziej współczesnych obiektów, jak Kanał Bydgoski czy łódzki Księży Młyn. Największe emocje wzbudziła jednak pięciozłotówka upamiętniająca... "Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną".