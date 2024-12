Wiele sklepów spożywczych i sieci handlowych oferuje atrakcyjne promocje, dzięki którym można zaoszczędzić na codziennych zakupach oraz przygotowaniach do świąt . Ułatwieniem są gazetki promocyjne , a także korzystanie z kart lojalnościowych popularnych sieci, takich jak np. Lidl Plus czy Moja Biedronka .

Karta Seniora i Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Seniora to program skierowany do osób powyżej 60. roku życia. Umożliwia korzystanie z licznych zniżek w tysiącach punktów na terenie Polski, obejmujących m.in. usługi medyczne, kulturalne, rekreacyjne i edukacyjne. Głównym celem tej inicjatywy jest wsparcie seniorów w obniżeniu kosztów życia, a także zachęcenie do aktywności fizycznej i społecznej.