Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Teraz możesz docenić pracę dziennikarzy i dziennikarek. Cała kwota trafi do nich. Wraz z napiwkiem możesz przekazać też krótką wiadomość.

Gdzie wyrzucać stare baterie i sprzęt elektro? Nie wszyscy to wiedzą, a grozi za to mandat Fot. Pawel Wodzynski/East News

Reklama.

Przepisy o elektroodpadach zostały już wprowadzone lata temu, a konkretnie w 2016 roku (mowa konkretnie o ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). Pomimo tego nie wszyscy się do nich stosują.

Z badania przeprowadzonego w 2023 roku przez firmę badawczą Zymetria, na zlecenie organizacji RLG Polska wynika, że ponad połowa respondentów nie wie, że nie wolno wyrzucać elterośmieci do żadnego z podstawowych pojemników na odpady komunalne. I np. 35 procent osób nie miało pojęcia, że pendrive to elektroodpad.

Gdzie wyrzucać baterie, żarówki, ładowarki, smartfony i inny sprzęt elektryczny i elektroniczny? Lista miejsc jest całkiem spora

Generalnie wszystkiego, co jest na prąd (od komputerów i smartfonów, przez sprzęt AGD, po nowoczesne żarówki i świetlówki) lub baterie (ale baterie, powerbanki i akumulatory też) nie możemy wyrzucić do zwykłego kosza na śmieci. Jak się ich pozbyć? Jest kilka miejsc, gdzie możemy je wyrzucić:

Reklama.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Pojemniki w marketach (na mniejsze odpady jak baterie, telefony, ładowarki etc) Specjalne kontenery (często są czerwone) na mniejsze i większe elektrośmieci np. tostery, suszarki etc. Sklepy AGD i RTV mogą, a nawet muszą je zabrać przy kupnie nowego urządzenia np. telewizora Zbiórki elektroodpadów, które są organizowane co jakiś czas nie tylko w dużych miastach

Możemy zgłosić się też do lokalnej firmy zajmującej się wywozem śmieci, by podjechała pod nasz dom i bezpłatnie odebrała starą lodówkę czy telewizor. Wszelkie informacje dotyczące miejsc zbiórek i pojemniki na elektroodpady bezpośrednio wyszukamy w internecie lub znajdziemy na stronach urzędu miasta lub gminy.

Reklama.

Za nieprzestrzeganie przepisów grozi od 500 do nawet 5000 złotych mandatu. Jednak nie tylko o pieniądze tutaj chodzi. Kiedy takie urządzenia trafiają na zwykłe wysypisko, zawarte w nich niebezpieczne substancje mogą przedostać się do środowiska, powodując szeroko idące konsekwencje: także zdrowotne.

"Elektrośmieci zawierają w sobie mnóstwo trujących substancji, m.in. freon, kadm, brom, ołów czy rtęć. Po przeniknięciu do organizmów zwierząt i ludzi, np. poprzez wody gruntowe, mogą wywoływać one zaburzenia percepcji, schorzenia układu rozrodczego, nowotwory nerek oraz wiele innych groźnych chorób" – informuje strona łódzkiego urzędu miasta.

Reklama.