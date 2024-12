Jednym z najpopularniejszych sposobów na pozbycie się kamienia jest użycie octu – zarówno octu spirytusowego, jak i jabłkowego. Ocet spirytusowy to tani, łatwy w dostępności i skuteczny sposób. Wystarczy wlać do czajnika mieszankę wody i octu w proporcji 1:1 (np. pół szklanki octu i pół szklanki wody), zagotować, a następnie zostawić na około 30 minut. Po tym czasie kamień zwykle łatwo schodzi. Ważne, aby dokładnie wypłukać czajnik wodą i kilkakrotnie zagotować czystą wodę, by pozbyć się zapachu octu.