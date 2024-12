To już kolejna ekranizacja powieści Jakuba Żulczyka, która trafia na Netflix . Jak pisaliśmy na naTemat.pl, produkcja została zapowiedziana już latem 2023 roku. Serial "Wzgórze psów" to thriller osadzony w dusznej atmosferze małego miasteczka, gdzie tajemnice, zbrodnie i rodzinne konflikty splatają się w mroczną i intrygującą opowieść.

O czym jest serial "Wzgórze psów"?

Serial opowiada historię Mikołaja Głowackiego, odnoszącego sukcesy pisarza po trzydziestce, który wraca po latach nieobecności do swojego rodzinnego miasta Zybork. To właśnie stamtąd uciekł przed tragicznymi wydarzeniami, których wspomnienie ściga go do dziś. Towarzyszy mu żona Justyna, dziennikarka śledcza pracująca dla największego dziennika w Polsce.