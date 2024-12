7 najlepszych oscarowych filmów według widzów (RANKING)

7. Pulp Fiction

Ocena na IMDb: 8,9/10 (z ponad 2,3 mln głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 92 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,3/10 Gdzie obejrzeć? Netflix

Za kamerą "Pulp Fiction" stanął nie kto inny, jak Quentin Tarantino ("Pewnego razu... w Hollywood"). W Los Angeles zderzają się ze sobą trzy historie opowiedziane w siedmiu aktach. Scenariusz przedstawia nam płatnego zabójcę Vincenta Vegę, jego partnera, Julesa Winnfielda, a także boksera Butcha Coolidge'a. Wątek pierwszego z nich jest najczęściej przytaczany podczas dyskusji na temat kulturowego znaczenia tego filmu. Vega zgadza się eskortować żonę bossa mafii, Mię Wallace, co kończy się legendarnym tańcem do utworu "You Never Can Tell" Chucka Berry'ego i do przedramatyzowanej sceny przedawkowania heroiny.