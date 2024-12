Były minister obrony narodowej został zatrzymany we wtorek przez policję do kontroli. Z informacji TVP Info wynikało wstępnie, że jeden z czterech interweniujących funkcjonariuszy miał poinformować, że Antoni Macierewicz nie przedstawił legitymacji poselskiej. Macierewicz został zatrzymany za kierownicą auta.

Nowe informacje ws. zatrzymania Macierewicza przez policję

– Sądzę, że to prowokacja ze strony Donalda Tuska . Policja zupełnie bezprawnie blokuje posła. To nieprawdopodobne, działanie, które jest przestępstwem – powiedział wówczas dla TV Republika.

Policja: Kierowcy zatrzymano elektroniczne prawo jazdy

– Kierowcy zatrzymano elektroniczne prawo jazdy i wystawiono mu pokwitowanie, które uprawnia do prowadzenia pojazdów przez najbliższe siedem dni – przekazał Rafał Markiewicz, co cytuje TVP Info .

Jak udało się następnie ustalić dziennikarzowi Robertowi Guście, wspomniane "dalsze kroki policji" to odebranie uprawnień do prowadzenia pojazdów. Polityk PiS miał już bowiem na koncie 10 punktów karnych, kolejne 21 oznacza dobicie do 31 punktów. A to znacznie więcej, niż dopuszczalne w Polsce 24 punkty karne.