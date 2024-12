Owsiak poszerza swoje imperium. Będzie miał własny kanał w kablówce

Kręcioła TV trafi do kablówek? Jak donosi portal Wirtualne Media, spółka Złoty Melon, należąca do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, złożyła wniosek o rejestrację nowego kanału telewizyjnego. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyraziła już na to zgodę.