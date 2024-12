W tym tygodniu w Action na pewno warto zwrócić uwagę na dekoracje w świetnych cenach. Dla tych, którzy szykują się do świąt, sklep przygotował promocję na lampki choinkowe Luxuriance Lights Splot (540 lampek LED), które zostały przecenione z 59,95 zł na 47,95 zł – to 20 proc. taniej! W zestawie znajdziemy kontroler z 8 funkcjami oświetlenia i timerem.

Do tego taniej dostępny jest także sznur oświetleniowy typu gwiazda (105 cm), z 20 diodami LED w różnych wariantach, za jedyne 5,45 zł.

Jeśli chcecie zadbać o wyjątkowy klimat w swoim domu, warto zwrócić uwagę na świece zapachowe Air Wick Essential Oils, które teraz kosztują tylko 7,59 zł za sztukę. Dostępne są różne warianty zapachowe, idealne do wprowadzenia przytulnej atmosfery.

Idealne prezenty pod choinkę w Action

W niemieckiej sieci znajdziecie także świetne propozycje prezentów dla najmłodszych . W promocji znajduje się kierownica wyścigowa od marki Hot Wheels, teraz za 34,95 zł (cena regularna to 44,98 zł). Przeznaczona jest dla dzieci już od pierwszego roku życia.

Innym interesującym pomysłem na prezent jest zestaw do tworzenia biżuterii Love&Hugs w cenie 23,95 zł. To idealna zabawa rozwijająca kreatywność dla dzieci od ósmego roku życia. Większy zestaw, dostępny teraz za 37,95 zł, skierowany jest do dzieci od szóstego roku życia.