Egzekucja i ostatnie chwile skazańca

Richard Moore, lat 59, został uznany za zmarłego o godzinie 18:24. Skazano go na śmierć za zabójstwo Jamesa Mahoneya, sprzedawcy ze Spartanburga. Do zdarzenia doszło we wrześniu 1999 roku, kiedy Moore wszedł do sklepu nieuzbrojony, a następnie, w wyniku konfrontacji, odebrał broń sprzedawcy i postrzelił go w klatkę piersiową. Sprzedawca zdążył jednak wystrzelić z drugiej broni, raniąc Moore’a w ramię. Niestety strzał Moora wykonany z bliskiej odległości okazał się śmiertelny.