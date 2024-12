Co wiemy o serialu Warhammer 40K, który tworzy Henry Cavill?

We wtorek (10 grudnia) Henry Cavill zamieścił na swoim profilu na Instagramie selfie, które wykonał pod sklepem The Little Shop na swojej rodzinnej wyspie Jersey. "By uczcić pewne nowiny dotyczące Warhammera, postanowiłem wybrać się do miejsca, w którym 30 lat temu kupiłem swoje pierwsze modele figurek" – napisał w opisie.