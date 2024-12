Pozbywał się "syfu po remoncie"? Skandaliczne odkrycie w Kościelisku

Co znaleźli w nie do końca spalonych resztkach? Zwęglone śmieci, które zwykle zostają po remoncie kuchni.

materiał do produkcji blatów kuchennych gniazdka elektryczne syntetyczne tworzywa i inne potencjalnie niebezpieczne odpady

"Czy jest szansa uzyskać informacje na temat wysokości mandatu, jaki został nałożony? Wydaje mi się, że są one stanowczo za niskie, skoro takie procedery mają miejsce! Wydaje mi się, że jest to syf z remontu, jak ma kasę na remont to i na wywóz odpadów go stać" – napisał jeden z internautów.