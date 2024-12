Zupa pomidorowa nie wychodzi ci jak od babci, bo nie wiesz o tym składniku. Każdy ma go w domu

Zupa pomidorowa obok rosołu to jedna z ulubionych zup Polaków. Przywodzi nam na myśl smak dzieciństwa, obiadki u babci czy mamy. Potem jako dorośli niejednokrotnie próbujemy powtórzyć w kuchni ten wyjątkowy smak pomidorowej i często nam to zupełnie nie wychodzi. Dlaczego? Bo czasu nie da się cofnąć, ale także dlatego, że możemy nie znać wszystkich składników, które babcia ukradkiem wrzucała do zupy. Oto jeden z nich.