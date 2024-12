W okresie przedświątecznym masło cieszy się dużym popytem, co sprawia, że jego cena regularna jest wysoka. Jednak eksperci wskazują, że w przyszłym roku ceny mogą dalej rosnąć z powodu czynników globalnych, takich jak koszty energii, wysokie ceny mleka i ogólna inflacja .

Dlaczego masło drożeje?

– Sytuacja uległa zmianie w drugiej połowie roku. W sierpniu cena regularna masła doszła do poziomu 7,80 zł, natomiast we wrześniu wynosiła 7,99 zł. W październiku i listopadzie cena za kostkę masła skoczyła do 8,49 zł, a w grudniu osiągnęła rekordowe 9,11 zł za sztukę – relacjonuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.