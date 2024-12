Czy margaryna jest gorsza od masła? Dietetycy wyjaśnili to raz na zawsze

Wiele osób uważa, że margaryna jest szczególnie niezdrowa. Przylgnęła do niej opinia, że jest o wiele mniej zdrowa niż masło i posiada w sobie utwardzone tłuszcze roślinne, co prowadzi do produkowania szczególnie szkodliwych dla naszego zdrowia tłuszczów trans. Dietetycy wzięli ją pod lupę i postanowili raz na zawsze odpowiedzieć na pytanie, czy powinniśmy spożywać margarynę czy masło.