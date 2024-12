Immersyjna fabuła, wysoka dbałość o szczegóły, rewolucyjne podejście do zadań pobocznych (side questów), zjawiskowa grafika – dzięki tym elementów Redzi przez wiele lat świecili przykładem w swojej dziedzinie. Ba, Wiedźmin sięgnąć aż po 200 branżowych nagród (w tym po Game of the Year 2015 podczas rozdania The Game Awards.

Czy Wiedźmin 4 pojawi się na The Game Awards 2024? Szanse na teaser lub trailer nie są wcale takie małe

W kolejnej edycji popularnego wydarzenia o nagrody powalczą takie tytuły jak: Black Myth: Wukong, Final Fantasy VII Revirth, Balatro, Astro Bot, Silent Hill 2, Senua's Saga: Hellblade, Like a Dragon: Infinite Wealth, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Neva, Stellar Blade, Call of Duty: Black Ops 6, Indika i Life is Strange: Double Exposure.