Jednym z kluczowych czynników jest spadek cen energii. W Niemczech olej napędowy potaniał o 3,2 proc. miesiąc do miesiąca (mdm), benzyna o 2,4 proc., a gaz ziemny aż o 18,3 proc. rok do roku (rdr). W samym listopadzie ceny gazu obniżyły się o kolejne 3 proc. mdm, a energia elektryczna potaniała o 1,7 proc. mdm. Stabilizacja cen energii istotnie wpłynęła na dynamikę inflacji.

Dlaczego w Niemczech jest taniej?

Obecnie u naszych zachodnich sąsiadów 250-gramowa kostka masła (czyli większa niż te w wielu polskich dyskontach ) kosztuje ok. 3 euro, co po przeliczeniu daje około 12,82 zł.

To może być więc dobra okazja dla Polaków mieszkających blisko granicy, by korzystać z niemieckich cen. Podobny kierunek obrali Czesi, którzy przyjeżdżają na zakupy do Polski – ich lokalne ceny masła są jeszcze wyższe, co sprawia, że nasze sklepy stają się dla nich atrakcyjne.