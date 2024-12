Do katastrofy w pobliżu El Quseir doszło 22 listopada. Jej przyczyną było zniesienie statku przez porywisty wiatr i wysokie fale. Z tego samego powodu na dno nieopodal Marsa Alam poszedł statek wycieczkowy . W przypadku handlowego VSG Glory doszło do czołowego zderzenia z rafą koralową. Na rufie utworzyła się ok. 60-centymetrowa dziura, przez którą na pokład zaczęła wdzierać się woda. Niepokój budzi fakt, że jednostka transportowała ok. 120 ton oleju opałowego i napędowego, który rozlał się na powierzchni wody.

Co dzieje się w Egipcie? Szczątkowe informacje po zatonięciu statku VSG Glory

Itaka wysyła ludzi na all inclusive w Egipcie. Wiemy, co z Mövenpick Resort El Quseir

"Pozostajemy w kontakcie z naszymi kontrahentami i pracownikami, którzy na bieżąco informują nas o sytuacji na miejscu" – dodano w oświadczeniu. A co z kwestią ewentualnej zmiany miejsca pobytu? "Do pytań o zamianę rezerwacji podchodzimy indywidualnie" – wyjaśnił touroperator.

"Zmarnowane wakacje" w Egipcie? Gdyby jednak all inclusive nie było idealnie, podróżni mogą dochodzić swoich praw

Czy z wyjazdu do Mövenpick Resort El Quseir można zrezygnować? Jak podkreśla w rozmowie z naTemat prawnik i wiceprezes Turystycznej Organizacji Otwartej Łukasz M. Mikosz, turyści mają do tego prawo "w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności". Taki zapis znajduje się w art. 47 ust. 4 ustawy o usługach turystycznych.

– Kluczowe jest to, co operator zaoferował podróżnemu. W tym przypadku w ofercie jasno wymienione są sporty wodne, nurkowanie, dostęp do plaży. Walory morskie, takie jak widoki i kolor wody podkreślane są także na zdjęciach. Gdyby okazało się, że z powodu tego wycieku oleju jednak nie ma do tego dostępu, wówczas podróżny może ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Z tym że słowo "lub" tak naprawdę w przypadku ustawowym nie wyłącza jednego i drugiego. Można otrzymać odszkodowanie lub zadośćuczynienie, albo jedno i drugie, w zależności co tak naprawdę miało miejsce – wyjaśnia.