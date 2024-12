Polacy nie chcą już spędzać świąt w domach. Zamiast tego wolą podróżować do ciepłych miejsc. Jasno wskazały na to dane biur podróży, gdzie sprzedaż wzrosła o ok. 100 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Podobne wnioski można wysnuć także patrząc na statystyki Ryanaira.