Na łamach naTemat już kilkukrotnie informowaliśmy o zmianach, które w najbliższym czasie czekają port w Modlinie i Lotnisko Chopina. To właśnie na największy z polskich portów Ryanair już jakiś czas temu przeniósł loty do Wiednia, które wcześniej realizował z Modlina. Jednak o niektórych połączeniach mieszkańcy Warszawy na razie będą musieli zapomnieć.

Ryanair kasuje trasy z Modlina. Lista jest bardzo długa

Jak wyliczył serwis Fly4free.pl, z rozkładu zniknie kilka naprawdę ciekawych możliwości. Popularnym i tanim kierunkiem na city breaki była zawsze Ryga, której teraz zabraknie. Wiosną nie wrócą także połączenia do Aten czy hiszpańskiej Walencji. Ostre cięcia dotknęły także kierunków do Wielkiej Brytanii . Z rozkładu zniknęły Manchestern, Birmingham, Leeds i Liverpool.

To jednak nie koniec zmian. Pewne jest także, że wiosną zabraknie lotów do szwedzkiego Goteborga. Turyści nie polecą także do Kowna na Litwie, czy stolicy Norwegii – Oslo. Do rozkładu nie wróci wspomniany także wcześniej Wiedeń.